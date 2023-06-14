Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Okuyan Şehir Ağrı” projesi kapsamında yıl sonu ödül töreni düzenlendi.

Kültür ve Kongre Merkezi salonunda düzenlenen programa Vali Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol, Vali Yardımcısı Bülent Şimşek, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, "Yetenek Sende, Keşfet! Okulumda 1001 Ses Var” projesi kapsamında Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu, İMKB Gazi İlkokulu, İbrahim Çeçen İlkokulu, Kaymakam Özgür Azer Kurak İlkokulu ile Ortaokulu, Doğa Koleji, Bahçeşehir Koleji ve Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Daha sonra Vali Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol ile İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu tarafından "Okuyan Şehir Ağrı" projesi kapsamında, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde; en çok kitap okunan okullara, en çok kitap okuyan öğrencilere, münazara ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.