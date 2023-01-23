Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle sakinlerinin üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacağı "Okutan Yenimahalle Projesi" Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle başladı.

Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle sakinlerinin üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacağı "Okutan Yenimahalle Projesi" Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle başladı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde, Yenimahalle’de ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte güçlük çeken üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarını iyileştirmek, gençlere daha aydınlık ve güzel bir gelecek kurabilmek amacıyla başlatılan gönüllülük hareketine ilçe sakinleri de yaşadıkları binalarda burs fonu oluşturarak destek verebilecek.

"Yenimahalle’de önceliğimiz eğitime destek"

Projenin amacı bakımından çok önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Fethi Yaşar, "Böyle anlamlı bir projeye destek vermekten dolayı çok mutluyum. Eğitime destek vermek; geleceğe, barışa, sevgiye, üretime, adaletli bir ülkenin yapılaşmasına destek vermek demektir. Yenimahalle’de bu anlayışla çalışıyor, eğitime destek oluyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar sayesinde ülkemizi ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu da ancak eğitimle olur. Amacımız aydınlık yarınlarımız için düşünen, düşündüğünü özgürce ifade edebilen bireyler yetiştirmek" dedi.

Projeye ve eğitime verdiği destek nedeniyle Başkan Yaşar’a teşekkür eden Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV adına günün anısına teşekkür plaketi verdi.

Projeye destek vermek isteyen Yenimahalleliler, Türk Eğitim Vakfı Ankara Şubesi’yle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilecek.