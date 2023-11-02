Yalova Altınova Kitap Fuarı’na vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Okurlar, Altınova Belediyesi 3. Kitap Fuarı’nda kitaplarla buluşmaya devam ediyor.

Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonu’nda düzenlenen ve 3 Kasım 2023 Cuma gününe kadar açık kalacak olan Altınova Belediyesi 3. Kitap Fuarı oldukça büyük ilgi görüyor.

Fırsat buldukça kitap fuarını ziyaret ederek ve vatandaşlarla buluşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, fuara gösterilen ilgiden oldukça memnun.

Fuarın; okurların, kitapla olan bağını arttırdığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Kitapseverlerin fuara gösterdiği ilgi son derece mutluluk verici. Özellikle gençlerin ve çocukların fuarda kitaplarla buluşması çok daha önemli. Kitapların arasında dolaşan çok sayıda insan görüyorum. Fuarımız kültürel sermayesine de çok ciddi destek sağlayacaktır” diye konuştu.

Altınova Belediyesi 3. Kitap Fuarı, 09.00-17.00 saatleri arasında 3 Kasım 2023 Cuma gününe kadar açık kalacak.