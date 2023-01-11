Ordu’da bir gazete dağıtıcısı, 4 yılı aşkın süredir kendi bölgesindeki sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyor.

Ordu’da bir gazete dağıtıcısı, 4 yılı aşkın süredir kendi bölgesindeki sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyor.

25 yıldır gazete dağıtım görevlisi olarak çalışan 50 yaşındaki Nadi Güldal’ı her sabah hem okurlar hem de can dostlar bekliyor.

Günde ortalama 50 köpeği besleyen Güldal, bu sayının her geçen gün arttığını, vatandaşların da kendisine destek verdiğini söyledi. Köpekleri besledikçe mutlu olduğunu ifade eden Güldal, bu uygulamayı sürekli olarak devam ettirmeyi düşündüğünü belirtti.

“Her gün severek besliyorum”

Düzenli olarak sokak hayvanlarını beslediğini söyleyen Güldal, “4-5 yıldır onları beslemeye devam ediyorum. Köpeklerin motosiklete karşı bir alerjisi vardı, onlara bir gün poğaça almıştım ve sonrasında bana saldırmadılar. Sonrasında her gün gazete abonelerimden simit, poğaça, börek, tavuk gibi malzemeler alıyorum. Benim hayvanları beslediğimi bilen duyarlı insanlar da destek oluyorlar. Her gün severek sokak hayvanlarını besliyorum” dedi.

“Hayvanlar beni gördüklerine koşarak geliyor”

Köpeklerin artık kendisini tanıdığını ve koşarak geldiğini aktaran Türkiye gazetesi dağıtıcısı Nadi Güldal, “Günlük köpek sayısı değişiyor ancak en az 40 tane köpeği besliyorum. Benim sokak hayvanlarını beslediğimi bilen abonelerimiz gazete ücretlerini verirken fazla para verip, sokak hayvanlarına yiyecek için harcamamı istiyor. Tüm insanlarımızın bu konuda biraz daha duyarlı olmasını istiyorum. Beni gördüklerinde koşarak geliyorlar, onlar yedikçe ben de mutlu oluyorum. Gücüm yettiği sürece onları beslemeye devam edeceğim” diye konuştu.