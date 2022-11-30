Eskişehir’de yaşayan bir vatandaş, elektrik ve doğalgaz faturalarının okunması için görevlileri evinin kapısına astığı ilginç yazıyla uyardı.

Eskişehir’de yaşayan bir vatandaş, elektrik ve doğalgaz faturalarının okunması için görevlileri evinin kapısına astığı ilginç yazıyla uyardı.

Tarihi Odunpazarı bölgesi’nde yaşayan bir vatandaş, elektrik ve doğalgaz faturasının görevliler tarafından uzun süre okunmamasının ardından çareyi ilginç bir yöntemle aradı. Elektrik ve doğalgaz okuma saatinin evin içinde yer almasından dolayı birçok görevli, faturayı kesmeden evi pas geçiyor. Bu duruma çözüm bulmak isteyen ev sahibi, çok yakın zamanda evin dış kapısına “Elektrik ve doğalgaz bahçenin içerisindedir, lütfen yazmadan geçmeyiniz” yazılı bir kağıt astı. Yazılan ilginç yazıyı gören mahalle sakinleri ise, ev sahibinin bu davranışının çok iyi niyetli olduğunu ve insanlığın bir kez daha ölmediğini gösterdiğini söylediler.