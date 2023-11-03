Can TV 24 Yönetim Kurulu Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Erzincan Temsilcisi Suhabi Okumuş’un babası Galip Okumuş vefat etti. Merhum Okumuş’un cenazesi kılınan namazın ardından Terzibaba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Can TV 24 Yönetim Kurulu Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Erzincan Temsilcisi Suhabi Okumuş’un babası, Şükrü Okumuş’un abisi ve Bilal Yıldırım’ın dayısı olan Galip Okumuş, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

76 yaşındaki Galip Okumuş, bir yıldan uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Merhum Okumuş’un cenazesi Terzibaba Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınan namazın ardından Terzibaba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, kent protokolü, gazeteciler, Okumuş ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.