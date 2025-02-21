Yunusemre Belediyesi Muradiye Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Okuma-Yazma Kursu, öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen kursiyerler, azim ve kararlılıklarıyla ilham kaynağı oluyor.

Muradiye Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde, İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kursa katılan 45 ile 72 yaş arasındaki 12 kadın, okuma ve yazmayı öğrenerek hayatlarında yeni bir sayfa açıyor. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, Okuryazarlık Sertifikası alacak. Kursiyerler, kendilerine bu imkânı sunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti.

’Okumayı öğrendikten sonra roman okumayı sevdiğimi anladım’

72 yaşındaki kursiyer Mukaddes Büyük, okuma yazma serüvenine oğlunun ve torunlarının ısrarıyla başladığını belirtti. Mukaddes Teyze, "Aslında babam beni okutmayı çok istemişti, fakat ben yaramaz bir çocuktum. Okula gitmek ilgimi çekmiyordu. Bu yüzden okumayı ve yazmayı öğrenemedim. Babam, iki kardeşimi okuttu ve ikisi de meslek sahibi oldu; biri doktor, diğeri ise avukat. Zamanla yaptığım hatayı geç de olsa anladım. Çocuklarım ve torunlarımın teşvikiyle katıldığım bu kurs sayesinde artık kitap okumaya başladım. Romanları ve kitapları ne kadar sevdiğimi fark ettim. Şimdi ise genel kültürümü artırmak ve daha fazla kitap okumak istiyorum. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum"

’Artık utanmıyorum’

64 yaşındaki Kibariye Erol ise hayatındaki zorlukları ve kursun kendisine sağladığı özgüveni şu sözlerle anlattı: "Doğduğum köyde okul yoktu. Ağabeyim başka köyde okula gidiyordu. Babam, ‘Kızların okumasına gerek yok’ diyerek benim eğitim almama izin vermedi. Daha sonra Manisa’nın merkezi bir mahallesine taşındık, fakat o sırada yaşım 12-13 olmuştu. O yaştan sonra kendimden küçük çocuklarla aynı sıraya oturmak istemedim. Ağabeyim subay olurken, ben evlendim ve hayatıma öyle devam ettim. Okumayı biliyordum ama yazamıyordum. Eşim vefat edene kadar büyük bir sorun yaşamadım. Ancak eşimi kaybettikten sonra resmi işlemler sırasında büyük sıkıntılar çektim. Özellikle noterlerde imza atamadığım için kendimi eksik hissettim ve çok utandım. O günden sonra yazmayı öğrenmeye karar verdim. Şimdi kendi işimi kendim yapabiliyorum. Artık bankada ya da noterlerde kendimi kötü hissetmiyorum, kendime güveniyorum."

‘Eğitime desteğimiz sürecek’

Bu kurslarla kadınların hayatının kolaylaştığını, kendilerine güvenlerinin arttığını dile getiren Belediye Başkanı Balaban ise eğitime her zaman destek vereceklerini belirterek şunları söyledi: "Kadınların eğitimine katkıda bulunmak ve onları sosyal hayata daha fazla dahil etmek bizim için büyük bir öncelik. Okuma-yazma öğrenmek isteyen herkese destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kurslarla, kadınlarımızın kendilerine olan güvenlerini artırıyor ve yaşamlarını daha bağımsız hale getiriyoruz. Katılım sağlayan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, onların bu azmini ve kararlılığını takdir ediyorum."