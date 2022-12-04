Malatya Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk projelerinden bir diğerini Kernek Külliyesinde hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan Okuma-Yazma Kursuna ilgi her geçen gün artıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk projelerinden bir diğerini Kernek Külliyesinde hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan Okuma-Yazma Kursuna ilgi her geçen gün artıyor.

Kernek Külliyesi’nde 24 Kasım 2022 Öğretmenler Günü’nde açılan okuma-yazma kursuna, okuma yazma bilmeyen vatandaşlar yoğun ilgi göstererek, kurs hizmetinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

“ Kurslara gelenler ilkokul mezunu belgesi alıyorlar”

Okuma Yazma Kursiyerlerinin çok heyecanlı ve ilgili olduklarını söyleyen Kurs Öğretmeni Murat Danış, “Kurslarımız birinci ve ikinci kademe olmak üzere iki gruptan oluşuyor. Birinci kademe okuma-yazma grubunun ilk basmağı. İkinci kademe ise Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilgiler derslerinden oluşuyor. Bu kursa gelenler ilkokul mezunu belgesini alıyorlar. Bu önemli bir durum. Çünkü ehliyet, evlat edinme ve projeler gibi birçok işlerde sunulan şartlardır. Yabancılar için de aynı zaman birinci kademe Türkçe kursları A1,A2,B1,B2,C statüsünde kursları veriyoruz. Kurslara katılım bayağı yoğun. Özellikle yabancılarda talep daha fazla. Daha önceki kursiyerlerimizden 84 yaşındaki bir teyzemize de okuma ve yazma öğrettik. Dolayısıyla öğrenmenin yaşı, sınırı yok” dedi.

“Öğrenmenin yaşı yoktur diyerek kursumuzu açtık”

Kadınların eğitim seviyesine ve onlara değer katma noktasında çalışmaların önemine değinen Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetleri Dairesi Kadın Aile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Yıldırım, “Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik meslek edindirme kursları açıyoruz. Kuaförlük, seramik, epoksi, pastacılık, çocuk gelişimi, İngilizce gibi birçok kurslarımız var. Kadınlarımıza farklı değerler katmak için gayretler sarf ediyoruz. Kadınlarla bu meslek edindirme kurslarında ikili ilişkiler kurduğumuzda onların okuma-yazma bilmeyenlerin olduğunu fark ettik. Öğrenmenin yaşı yoktur diyerek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okuma-yazma kursu açtık. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a kursiyerlerimiz ve kendi adımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Başkan Gürkan’a teşekkür

Okuma ve yazma kursuna katılan kursiyerlerden Fatma Ceyhan, kursa katılma amacının toplu taşıma ve hastane işlemleriyle birlikte evrak işlemlerini rahat bir şekilde yaparak hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Kursa katılan Gaffure Yücekurt, önümüzdeki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak olan kızı için kursa katıldığını ve okuma-yazma öğrendikten sonra çocuğunun okul hayatında yardımcı olmak istediğini ifade etti. Yücekurt, “ Banka işlemlerinde sıkıntılar yaşıyorum, bunu başarırsam ne mutlu bana” diyerek Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a verdiği kurs imkânından dolayı teşekkür etti. Okuma ve yazma kursuna katılmasında annesinin çok büyük etkisi olduğunu söyleyen Saadet Apacık da, ”Annemi hastanelere görürdüm. Doktor beni diğer bölümlere yönlendirdiğinde doktora okuma ve yazmam olmadığı için başaramayacağımı söyledim. Eve döndüğümüzde annem bana dedi ki ‘Kızım oku, öğren, cahil kalma. Sen her şeyi başarıyorsun bunun da başarırsın’ dedi. Annemi kısa bir süre sonra kaybettim. İnşallah okurum, hedefimize de kavuşuruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a bize bu kurs imkanını sunduğu için teşekkür ederim” diye konuştu.