İlçenin Fırat Mahallesi’nde bulunan Siverek Kadın Destek Merkezinde 1’inci kademe okuma yazma kursuna giden yaşlı bir kadıın koridordaki 15 Temmuz yazısı ile ‘Hâkimiyet Milletindir’ yazısını okumaya çalışması güvenlik kamerasına takıldı. Görenleri duygulandıran görüntülerde; Koridordan içeri giren 55 yaşlarındaki kadının duvarda bulunan yazıları okumaya çalıştığı görüldü. Parmaklarıyla harfleri işaretleyen kadının okuma azmi görenleri duygulandırdı.

Yarım asırlık klasik otomobil ilgi odağı oldu

Yarım asırlık klasik otomobil ilgi odağı oldu

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