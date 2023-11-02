Yozgat’ta çeşitli sebeplerle eğitimlerine devam edemeyen 30 ila 70 yaş arasındaki kadınlar, Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı kurslarda okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde ekim ayında açılan birinci kademe okuma yazma kursu yoğun ilgi gördü. Bireylerin toplumsal hayata katılımlarını sağlamak maksadıyla açılan okuma yazma kursuna özellikle yaşları 30 ila 70 arasında değişen kadınlar katıldı. Okuma yazma bilmedikleri için günlük hayatta zorlanan kadınlar, yaşadıkları sorunlarla baş edebilmek için okuma yazma öğrenmeye çalışıyor. Günlerinin bir bölümünü ev işleriyle, diğer bölümünü de kursta geçiren kadınların azmi ve gayreti ise takdir topluyor. Okuma yazma kursunun ilk etabını bitiren kursiyerler, ikinci kademe okuma yazma kursuna da devam ederek, ilkokul diplomasına eş değerde belge almaya hak kazanabiliyor.

Kursa katılan 56 kursiyerden bazıları okula hiç gitmediklerini, bazıları da eğitimlerini çeşitli nedenlerle yarıda bıraktıklarını belirtti.

"Okuma yazma bilmediğim için yıllarım boşa gitti"

Fransa’da yaşayan ve zaman zaman memleketi Yozgat’a gelen 70 yaşındaki Zeliha Bağcı, Halk Eğitim Merkezi’nde okuma yazma kursuna katılma kararı aldığını söyleyerek, “Okuma yazmayı bilmiyorum. Üç yaşında öksüz kaldım, annem yoktu. Bizim köyümüzde okula kız çocuğunu göndermiyorlardı. O yüzden okula gidemedik. Evlendim Ankara’ya gittim, oradan Fransa’ya gittik. Fransa’da da çok zorluklar çektik. Dil bilmiyorduk, okumuşluğum yoktu. Bir şey almaya kalkışsam üstünü okuyup da alamıyordum. Birilerini yanımda götürüyordum. Bu zamana kadar okuyamadım. Çok istedim okuyayım diye ama demek ki kısmet bu seneymiş. O yüzden 30-35 senem boşa gitti. Kendi işimi kendim yapıyordum. Beş yaşında çocuk gibiyim, yani yeni doğmuşa döndüm. Okuma yazma öğreniyoruz. Buranın çok fazla faydasını gördüm” dedi.

"Çocuğumun eğitimine katkıda bulunmak için kursa geliyorum"

4 yaşındaki oğlunun eğitimine katkıda bulunabilmek için okuma yazma kursuna geldiğini söyleyen 46 yaşındaki Neziha Peksert ise, “Benim de hayallerim var, iş yeri açmak. Okuma yazma zorluğu çeken hanımlara örnek olmak istiyorum. Bir kadın ayakta durabilir diye düşünüyorum. Durması da gerekiyor. Çünkü her zaman anne, baba, eş, arkadaş, dost yanında olamıyor. Ben depremde bunu daha iyi anladım. Çünkü bir anda hiç kimsen olmuyor, tek başına kalıyorsun. Ben oğlumun eğitimine katkıda bulunmak ve üniversite hayalimi gerçekleştirmek için okuma yazma kursuna geliyorum” diye konuştu.

Çocuklarına mesaj göndermek için ter döküyor

Babasının kendisini okula göndermediğini söyleyen 48 yaşındaki Elif Solmaz, “Başarmayı istiyorum. Hedefim okuyup yazmak. Hep okuyup yazmak istiyorum. Ondan sonra çocuklarıma mesaj göndermeyi, mesaj yazmayı, onların gönderdiğini heceleyerek okuyorum ama şu an yazamıyorum. Alışveriş yapmaya gittiğimde çok zorluk çekiyordum. Herkese de soramıyorum çekiniyorum. O yüzden herkesin okuma yazma öğrenmesini istiyorum” dedi.

"Mevcut 56 aktif kursiyerimiz var"

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mehmet Yücesoy, okuma yazma kursuna katılan 56 kursiyerleri bulunduğunu söyleyerek, “Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde yetişkinlere yönelik okuma yazma kursu vermekteyiz. Mevcut şu anda 56 aktif kursiyerimiz var. 10’un üzerinde de öğretmenimiz okuma yazma kursu vermektedir. 14 yaşını bitirmiş, okuma yazma öğrenmemiş veya okulu yarıda bırakmış bütün vatandaşlarımız kurumumuza gelerek okuma yazma öğrenebilir, kurslarımıza başvurabilirler. Okulumuzun sınıflarının dışında da tahsis edilen diğer eğitim kurumlarında da kursları verebilmekteyiz. Bir kişi dahi olsa öğretmen gönderebilmekteyiz. Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursumuz yaklaşık 160 saat sürmekte ve birinci kademe eğitim sertifikası verilmektedir. Eğer isterlerse ikinci kademe eğitim sertifikası için de 220 saatlik ayrıca üst kademe kurslarına da devam ederek ilkokul mezunu diploması seviyesinde geçen sertifikalarımızı almaktalar” dedi.