Yüreğir Belediyesince yetişkinlere yönelik açılan okuma-yazma kursları yoğun ilgi görüyor. Kültürevlerinde açılan kurslarda onlarca kursiyer okuma yazma eğitimi alıyor.

Yüreğir Belediyesince yetişkinlere yönelik açılan okuma-yazma kursları yoğun ilgi görüyor. Kültürevlerinde açılan kurslarda onlarca kursiyer okuma yazma eğitimi alıyor.

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in isteği doğrultusunda kültürevlerinde yetişkinlere yönelik okuma-yazma kursu açarak ilçe halkını sevindirdi.

Her ne sebeple olursa olsun, eğitim alma imkânı bulamayan ya da eğitimi yarım kalan mahalle sakinleri kurslara katılarak okuma yazma hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Haftanın 5 günü gruplar halinde verilen okuma-yazma kursunda az bilenler ve hiç bilmeyenler ayrı ayrı eğitim görüyor. Mahalledeki kadınlar dersleri olmadığı zaman ev işleriyle ilgilenirken kurs zamanı da azim ve gayretle okuma yazma öğreniyor.

Kursa katılan 58 yaşındaki Züleyha Sarıkaya, heyecanla kursun açılmasını beklediğini belirterek, “Başkanımızdan, belediyemizden Allah razı olsun böyle bir kurs açtı bize. Okuma yazma bilmediğim için hayatım boyunca zorluklar yaşadım. Şimdi bu yaşta okuma yazma öğrenmenin heyecanı yaşıyorum. Belediyemize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

51 yaşındaki Zeliha Ünvar ise daha önce okuma yazma öğrenme fırsatı bulamadığını ve hayatını kolaylaştıracağı için kursa katıldığını belirterek, “Şimdiye kadar okuma yazma öğrenemedim. Mesela hastaneye gidiyorum, okuma-yazma olmayınca gittiğim yeri bulamıyorum, başkasından rica ediyorum. Çok şükür artık bu tür sıkıntılar yaşamayacağım” şeklinde konuştu.

Ulubatlı Hasan Kültürevi kurs eğitmeni Emine Gülsüm Bolkan, kursa her yaştan kadının katıldığını belirterek, “Yetişkinler için birinci kademe okuma-yazma kursu açtık ve sınıfımın büyük çoğunluğunun kadınlardan oluşması benim için ayrı bir mutluluk oldu. Dönemin sonunda her istediğini okuyabilen, kendisini iyi ifade edebilen, güçlü kadınlar olarak kursumuzu tamamlamalarını umut ediyoruz” ifadelerinde bulundu.