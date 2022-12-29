Hastalya Otomotiv, 1995 yılında Nalan Kaynak tarafından kurulan OKİSDER’in bu yıl 12.si düzenlenen okuma istekli çocuklar yararına yapılan yılbaşı alışveriş festivaline ana sponsor olarak eğitime katkı sağladı.

Hastalya Otomotiv, 1995 yılında Nalan Kaynak tarafından kurulan OKİSDER’in bu yıl 12.si düzenlenen okuma istekli çocuklar yararına yapılan yılbaşı alışveriş festivaline ana sponsor olarak eğitime katkı sağladı.

Hastalya Otomotiv ailesi, birbirinden farklı çiçeklerle süsledikleri araçlar ile festival alanının girişinde davetlilere görsel şölen yaşattı.

Hastalya Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Naz Asena Tüzün, yaptığı açıklamada; “Mercedes-Benz Hastalya Otomotiv ailesi olarak sosyal sorumluluk alanında bu gibi organizasyonlara her zaman destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizler bu etkinliğin ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Başta OKİSDER Başkanı Nalan Hanım olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine bizlerin de eğitime katkı sağlamasına aracı oldukları için çok teşekkür ederim. Hastalya Otomotiv olarak hem eğitime destek sağladık hem de İçten yanmalı benzinli ve dizel araçlarımızdan E-Serisi ve GLB modellerinin yanı sıra Mercedes-EQ serimizin tamamen elektrikli EQS ve EQA modellerini de Denizli’ye tanıtma imkânı bulduk. Dünyada elektrikli araçlara yönelik dönüşümler hız kazandı. Mercedes-EQ serimize davetlilerin ilgisi de oldukça yoğun. Bizler de sektörün öncü isimleri olarak dünyamız için değer oluşturmaya, gelecek nesilleri düşünmeye ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.