Karaköprü Belediyesi’nin eğitime kazandırdığı okuma evleri sınavlara hazırlanan gençlere serin ve sessiz ders çalışma ortamı sunuyor.

Karaköprü Belediyesi’nin eğitime kazandırdığı okuma evleri sınavlara hazırlanan gençlere serin ve sessiz ders çalışma ortamı sunuyor.

Karaköprü Belediyesinin eğitime katkı sağlamak amacıyla ilçeye kazandırdığı okuma evleri ile halk kütüphanesi sınavlara hazırlanan ve sakin bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilerin uğrak yeri oldu. Atakent, Esentepe, Seyrantepe ve Doğukent mahallelerindeki okuma evleri ve Çankaya Mahallesindeki halk kütüphanesine gelen öğrenciler serin ve sessiz bir ortamda ders çalışma fırsatı bulurken, girecekleri sınavlara burada hazırlanıyorlar. ALES, YKS, KPSS, TUS ve YDS gibi sınavlara hazırlanmak için okuma evlerinde ders çalışmayı seçen öğrenciler burada sessiz bir ortamda ders çalışırken, ücretsiz internet hizmetinden de faydalanarak ders videoları izleyebiliyorlar.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Hedefimiz bütün merkez mahallelerimize okuma evlerimizi kazandırmaktır. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor, İnşallah gençlerimize faydalı hizmetler yapmak için daha çok çalışacağız” diye konuştu.

Okuma evlerinden faydalanan gençler de bu hizmeti için Başkan Baydilli’ye teşekkür ederek sınavlara hazırlanmalarında okuma evlerinin büyük faydasını gördüklerini dile getirdiler.