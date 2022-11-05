İzmir’in Dikili ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, zamanla yıpranan bahçedeki toprak ve çakıl taşlarıyla dolu zeminde zor da olsa oyunlar oynadı, antrenman yaptı, voleybolda da Türkiye 5’incisi oldu. Bu durum yetkilileri harekete geçirirken, çocukların rahatça oyun oynayamadığı, antrenman yapamadığı okul bahçesi; velilerin, kaymakamlığın ve belediyenin iş birliği ile yenilendi.

İzmir’in Dikili ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, zamanla yıpranan bahçedeki toprak ve çakıl taşlarıyla dolu zeminde zor da olsa oyunlar oynadı, antrenman yaptı, voleybolda da Türkiye 5’incisi oldu. Bu durum yetkilileri harekete geçirirken, çocukların rahatça oyun oynayamadığı, antrenman yapamadığı okul bahçesi; velilerin, kaymakamlığın ve belediyenin iş birliği ile yenilendi.

2001 yılında yapımı tamamlanıp eğitim-öğretim hayatına başlayan Dikili Cumhuriyet Ortaokulunun bahçe zemini, yıllar içinde aşındı ve zeminde yer yer çukurlar oluştu. Çocukların rahat oyun oynayamadığı, voleybolda antrenman yapamadığı bahçe zemininde, yağmurlu havalarda küçük göletler oluşması minikleri yıldırmadı.

Bu okulda okuyan minik öğrenciler, her şeye rağmen bu toprak ve çakıl taşlarıyla dolu zeminde voleybol antrenmanları da yaptı. Öğrenciler, okullar arası Küçük Kızlar Voleybol Liginde önce İzmir şampiyonu, ardından da Türkiye 5’incisi oldu. Alınan bu sportif başarı, yetkilileri de harekete geçirdi. Bahçe, velilerin, kaymakamlığın ve belediyenin iş birliği ile yenilendi. Bu durum, minik öğrencilerin yüzlerini güldürdü. Bahçe yenilenmesine ekonomik manada destek olan öğrenci velilerinden Özkan Akar da, en yakın zamanda spor salonunun yapımına başlanacağının sözünü verdi.