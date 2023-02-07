Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir ilkokulun mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sebebiyle mutfakta bulunan bulaşık makinesi ve televizyon kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir ilkokulun mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sebebiyle mutfakta bulunan bulaşık makinesi ve televizyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabaha karşı Kadıköy Mahallesi Hayırsevenler Sokak’ta bulunan 28 Haziran İlkokulu’nun mutfağında çıktı. Camdan alevlerin yansıdığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle mutfakta hasar oluştu, bulaşık makinesi ve televizyon ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.