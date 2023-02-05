Antalya’nın Kumluca ilçesinde okulda mahsur kalan kedi, pencere dışına çıkınca vatandaşları ve ekipleri alarma geçirdi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde okulda mahsur kalan kedi, pencere dışına çıkınca vatandaşları ve ekipleri alarma geçirdi.

Olay, Temel Eğitim Mahallesi’nde bulunan Sultan Alpaslan Ortaokulu binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun ikinci katının kuzey cephesindeki pencerede uzun süredir kedi sesi duyan çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Okul bahçesine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracıyla okul bahçesine giremedi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı ancak merdiven okul binasının ikinci katına yetişmedi. Bunun üzerine okul görevlisi ile iletişime geçildi. İtfaiye ekipleri kediyi kurtarma mücadelesi verirken okulun temizlik görevlisi gelerek okulun kapısını açtı. Kedi bulunduğu yerden alınması ile kurtuldu.

Okulun temizlik görevlisi Esra Çelik, “Bu kedi bizim okulun kedisiydi. Öğlenciler bunu seviyordu. Cuma günü okulun içinde kalmış. Her hafta sonu dışarı çıkarıyorduk, pazartesi ders zili çalınca okul binasına giriyordu. Yiyecek veriyorduk. Acıkınca pencereye çıkmış” dedi.