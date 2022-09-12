Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerinde yaptıkları denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş ve satışı yasak olan ürünlere el konuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerinde yaptıkları denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş ve satışı yasak olan ürünlere el konuldu.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, okul kantinlerinde denetim yaptı. Halk sağlığını korumaya yönelik yapılan denetimlerde okul kantinlerindeki ürünler tek tek incelendi. Eğitim ve öğretim yılının ilk ders gününde okullara giden zabıta ekipleri kantinlerde yer alan ürünleri inceledi. Kantinlerde hijyen ve sağlık kurallarını da kontrol eden zabıtalar, raflardaki ürünleri kontrol etti. Kent genelinde gerçekleşen denetimlerde okulun ilk gününde bile kantinlerinde satışı yasak olan ürünlerle, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri tespit edildi. Zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş ürünleri poşetlere doldurarak imha etmek üzere el koydu. Ekipler, 2 kantin işletmecisine rafta son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurmak ve satışı yasak olan ürün satmaktan cezai işlem uyguladı.