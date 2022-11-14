İzmir Bornova’da Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrenci ve velilerin ihtiyaçlarını karşılaması için okulun içerisinde bir mağaza açtı. Farklı kalemlerden çeşitli ürünleri hem kendileri hem de aileleri için ücretsiz alabilen öğrenciler, mağazaya “El Ele Butik” ismini verdi. Hayırsever öğretmenler tarafından bağışlanan etiketi üzerinde ürünler, bugüne dek yaklaşık bin aileye ulaştı.

İzmir Bornova’da Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrenci ve velilerin ihtiyaçlarını karşılaması için okulun içerisinde bir mağaza açtı. Farklı kalemlerden çeşitli ürünleri hem kendileri hem de aileleri için ücretsiz alabilen öğrenciler, mağazaya “El Ele Butik” ismini verdi. Hayırsever öğretmenler tarafından bağışlanan etiketi üzerinde ürünler, bugüne dek yaklaşık bin aileye ulaştı.

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 6 yıl önce bir iyilik hareketi başlattı. Okul müdürü Zülküf Yıldız önderliğinde öğretmenler, okulun içerisine bir mağaza açtı. Mağazadaki raflar ve deneme kabinini ise okulun mobilya bölümü öğrencileri tarafından hazırlandı. Ayrıca mağazanın isminin belirlenmesi için tüm okulu kapsayan bir anket de yapıldı. Anket sonucuna göre El Ele Butik ismini alan mağaza, 6 yıldır ihtiyaç sahibi öğrenci ve velilere el uzatıyor. Yastık-yorgandan mutfak eşyalarına; kırtasiye malzemelerinden kıyafetlere; mama sandalyesinden oyuncaklara kadar pek çok kalemde ürün bulunan El Ele Butik; öğretmenler, onların yakınları ve çeşitli firmaların bağışları ile ayakta duruyor. Öğrenci ve veliler, ihtiyacı olan ürünleri mağazaya girerek ücretsiz olarak alabiliyor.

"Mağaza konforunda"

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zülküf Yıldız, “Mağazamızda kıyafet, ayakkabı, çanta, kitap, bebek eşyaları, mutfak aletleri gibi pek çok ürün yelpazesi mevcut. Geçmiş dönemlerde mama sandalyesi bile vardı. Bazı öğrenciler kendilerinin yanı sıra aile fertleri için ürün alabiliyor. Bazen veliler gelip ürün alıyor. Çoğu, hiç kullanılmamış ve etiketi üzerinde olan ürünlerden oluşuyor. Özellikle kıyafetlerden bazıları ise bir ya da iki kez kullanılmış, yıkanmış ve ütülenmiş şekilde bize geliyor. Mağazamızda deneme kabini de var. Öğrenciler elbiseyi deneyip alabiliyor. Yani elimizden geldiği kadar mağaza konforunu sağlamaya çalıştık” dedi.

"İsmi, anketle belirlendi"

El Ele Butik sorumlusu tarih öğretmeni Nalan Öcal, “Öğrencilerimizin tamamını kapsayan bir anket çalışması yaptık ve mağazamızın ismini de öğrencilerimiz belirledi. El Ele Butik’in görevli öğretmeni benim. Mağazanın anahtarı de bende. Rehber öğretmenlerimiz ihtiyaç sahibi öğrencileri bana yönlendiriyor. Öğrencileri isteklerine göre tek tek ya da grup halinde mağazaya alıyorum. Kendilerini rahatsız hissetmemeleri için onları mağazada tek başlarına bırakıyorum. El Ele Butik, 6 yıldır faaliyette ve bugüne dek yaklaşık bin aileye ulaştık” diye konuştu.

Ünlüler de bağışta bulundu

Rehberlik öğretmeni Şeyma Savrun da ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti konusunda şunları söyledi: “Rehberlik servisi olarak sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilerimizi belirliyoruz. Öğrencilerimize ve ailelerine uygun bir dille mağazamızdan bahsediyoruz ve onlara yardım ulaştırıyoruz. Öğrenci ve veliler mağazaya istedikleri zaman ulaşabiliyor.” Zaman zaman ünlü isimler de El Ele Butik’e bağışta bulunuyor. Ünlü sanatçı Emre Altuğ bir klibinde giydiği kıyafeti mağazaya ulaştırırken, ünlü oyuncu Umut Oğuz da kıyafetlerini bizzat okula gelerek El Ele Butik’e bağışladı.