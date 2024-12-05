Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesine randevu almadan giden ve okul Müdürü Mehmet Akif Dadaş’a haksız yere bağırıp okulda öğrenci ve öğretmenlerin gözü önünde hakaretler eden Eğitim-İş Sendikası Ağrı şube yetkililerine karşılık okulda görev yapan öğretmenler sendikaya tepki gösterdiler.

Okul Müdürü Mehmet Akif Dadaş’a yapılan bu hukuksuz ve haksız yıpratma kampanyasına okulda görev yapan öğretmenler sert tepki gösterip okul müdürü Mehmet Akif Dadaş’a sahip çıktı.

Patnos Selahaddin Eyyubi Fen lisesinde görev yapan öğretmenler okul müdürleri Mehmet Akif Dadaşa yapılan haksız ve hukuksuz kampanyayı kınadıklarını ve müdürlerinin arkasında olduklarını ifade ederek ’’Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda yürüyen biz eğitim camiasını ‘24 Kasım Öğretmenler Gününde bu kutlamalara ne gerek var’ diyen ve senede bir gün bile olsa kendini iyi hisseden eğitim camimızı hiçe sayan sendikanın bu tavrını ve tutumunu asla kabul etmiyoruz. Okulumuzdaki aile ortamını kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz" dediler.