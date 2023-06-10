“Afete Hazır Türkiye” parolası ile afete hazırlık kültürünü kazandırmak, kurumlar arası işbirliğini arttırmak, öğrencilerimizin kriz yönetiminde doğru davranış şekilleri uygulamalarını sağlamak, okullarda afet ve acil durum planlarının yapılmasına yönelik farkındalık oluşturmak, afet öncesi hazırlık, afet anı ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarını organize etmek amacı ile AFAD işbirliği ile ulusal düzeyde düzenlenen “Okulum Afete Hazır” yarışmasında il düzeyinde dereceye giren okullar Ziya Gökalp İlkokulunda gerçekleştirilen programla ödüllendirildi.

Ödül törenine İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ferhat Albayrak, Şube Müdürü Hasan Güneş, eğitim yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği birim koordinatörü Cemalettin Çiydem, Erzincan MEB AKUB lideri Ahmet Ateş, MEB AKUB mensubu öğretmenler, ev sahibi okul öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim düzeyindeki okulların, afet ve acil durum risklerine karşı yürüttüğü hazırlık ve önlem alma faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülme süreçlerinin değerlendirildiği yarışma sonucunda;

Temel Eğitim kategorisinde:

1.Kavakyolu İlkokulu

2.T.T. Binali Yıldırım Ortaokulu

3.Demirkent İlk ve Ortaokulu

Ortaöğretim kategorisinde:

1. Mustafa Kemal Atatürk MTAL

2. Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi