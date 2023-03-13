DENİZLİ (İHA) – Denizli Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunları, 12 yıl önce yeni binasına taşınan okulun ihtiyacı olan konferans ve kapalı spor salonunun yapılabilmesi için platform kurdu.

1943 yılında kurulan ve 20 Eylül 2010 tarihinde yeni binasına taşınan Orhan Abalıoğlu MTAL, Denizli’nin en büyük meslek okulu olarak dikkat çekiyor. Okulun 12 yıllık binasının en büyük ihtiyaçlarının başında ise bağımsız bir konferans ve kapalı spor salonunun bulunmaması geliyor. Daha önce 2021-2022 eğitim öğretim yılı başında Okul Aile Birliği tarafından gündeme getirilen bu acil ihtiyaç, bu kez de kendi dönemlerinde giderilemeyen eksikliğin telefi edilmesi için bir çatı altında toplanan Orhan Abalıoğlu Mezunları Platformu tarafından gündeme taşındı. Okulun genç mezunları, okulun acil ihtiyacının giderilmesi için okula ismi verilen hayırsever aile veya Bakanlıktan talepte bulundu.

Mezun oldukları okullarına ‘kapalı spor salonu’ ve ‘konferans salonu’ yapılması için bir yola çıktıklarını ifade eden Platform Başkanı Mustafa Yokuş, “Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencileri, öğretmenleri ve mezunları ile Denizli’nin önde gelen kurumlarından birisidir. Okulumuzda seminer, söyleşi ve konferans etkinlikleri için konferans salonuna ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca okulumuz spor alanında bulunan, beton spor alanının da yetersiz kaldığı görülmektedir. Okulun çevrede tanınıp cazibe merkezi olması açısından hiçbir eksiği bulunmaması gerekiyor. Tam donanımlı, teknik altyapısı tamamlanmış, sadece okulumuza değil tüm bölgeye hitap edebilecek bir konferans salonu istiyoruz. Okulumuzun Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla faaliyete geçtiği 2010 yılından bu yana okul içi okullar arası birçok spor branşında etkinliklere katılan öğrencilerimiz katıldıkları spor müsabakalarında okulumuzun adını en güzel şekilde temsil etmiş ve gerek il içinde gerekse il dışında birçok başarıya imza atmıştır. Beton alan, çocuklarımızın sağlığını tehdit ederek sıkça sakatlanmalara ve yaralanmalara yol açtığı bilinmektedir. Kapalı spor salonu yapılması ile daha çok öğrencimiz sportif faaliyetlere katılmasını sağlayabiliriz. Sportif alanlarda beceri ve ilgisi olan öğrencilerimizin tespit edilmesinde de yararı olacaktır. Okulumuz adına sportif alanda daha çok başarı sağlayabileceğimiz ve çıtayı daha da yükseklere taşıyabileceğimize yürekten inanıyoruz. Hayırseverlere, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğüne, rahmetli hayırseverimiz, kurucumuz Orhan Abalıoğlu’nun ailesinin bu sesimize kulak vereceğini umuyoruz” dedi.