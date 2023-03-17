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Sergide, yer alanlar arasında yaralı askerleri tedavi eden doktor, hemşireler, harekât merkezi, şehitlikte nöbet tutan askerlerin görüntüsü duygulandırdı.

Ortahisar İlçesi, Hasan Ali Yücel İlkokulunda düzenlenen anma töreninde, öğrencilerin sergilediği performans Çanakkale ruhunu yansıtırken, okulu adeta Çanakkale’ye dönüştürdüler. Öğrenciler etkinlik dolayısıyla günün anlam ve önemini belirten şiirler okuyup türküler söylerken daha sonra Çanakkale Savaşında yaşananların yer aldığı sergi gezildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Trabzon’da düzenlenen etkinlikte öğrencilerin performansı büyük alkış aldı.

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