Bilecik’te okulların uluslar arası çalışmaları ve başarıları artıyor.

Bilecik’te okulların uluslar arası çalışmaları ve başarıları artıyor.

Gölpazarı Cengiz Topel Ortaokulu yürüttüğü e-güvenlik uygulamaları ile Avrupa Okul Ağı olan European School Net’in değerlendirme kriteri çerçevesinde güvenli internet kullanımında farkındalık oluşturan e-Safety (Elektronik Güvenlik) bronze etiketini almaya hak kazandı. Uluslararası alanda geçerli olan bu etiket, okullara uluslararası platformlarda öncelik ve prestij kazandırıyor. e-Safety Label, okullar için Avrupa çapında bir akreditasyon ve destek hizmetidir. e-Safety Label Etiketi internet güvenliğinde büyük önem taşıyor. Etwinning School/ Etwinning Okulu olma yolunda ilerlerken, okulun bronz etiket ile ödüllendirilmesinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Gölpazarı Cengiz Topel Ortaokulunun fedakar yönetici ve öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.