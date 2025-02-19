Kastamonu’da kar tatilini fırsat bilen çocuklar, beyaza bürünen şehirde doyasıya eğlendi.

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar sokaklara akın etti. Kimi kardan adam yaparken kimi de kartopu savaşıyla eğlendi. Çocukların neşesine zaman zaman aileleri de eşlik etti.

Tatilin keyfini çıkaran Meryem Baş, kardeşiyle birlikte dışarı çıktığını belirterek, "Kar yağdı, okullar tatil oldu. Kardeşimle birlikte oynamaya geldik" dedi. Arkadaşlarıyla eğlendiğini söyleyen Eylül Akın ise "Okullar tatil oldu, biz de kardan adam yapıp kartopu oynuyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu. Cihan Baş da, "Arkadaşlarımla dışarı çıktım, kartopu savaşı yapıyoruz, çok eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.