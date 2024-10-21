DÜZCE (İHA) – Düzce il Milli Eğitim Müdürlüğü Uluslararası Standartlar Teşkilatı (İSO) yönetim sistemleri ile ilgili okullarda kontrollere başladı.

Düzce’de okulların İSO belgeleri alabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri denetim kontrollerine başladı. Bu çerçevede İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ekipleri Güzelbahçe Anaokulu ve Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda İSO 9001 - İSO 45001 ve İSO 14001 yönetim sistemlerini kuran okullarda dış tetkik öncesi rehberlik çalışmaları yaptı.