Sivas Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile kent merkezindeki okulların güvenliği Belediye’ye emanet edildi.

Sivas’taki eğitim altyapısının güçlendirilmesi, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda Belediye tarafından gerçekleştirilen proje ve hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Eğitim hizmetlerinin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi adına Sivas Belediyesi tarafından okullara güvenlik görevlisi temin edilecek. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ve İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener arasında imzalanan protokol gereği ilk etapta kentteki ortaöğretim kurumları için 30 güvenlik görevlendirilecek.

“Okullarımızın güvenliğini çok önemsiyoruz”

Protokol imza göreninde konuşan Başkan Uzun, okulların güvenliğini çok önemsediğini belirterek, “Ortaöğretim okullarının güvenlik temini konusunda bir protokol imzaladık. Bu çerçevede 30 güvenlik görevlisi Sivas Belediyesi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hizmetine verilecek. Önümüzdeki hafta itibariyle çalışmalarımıza başlayacağız. En geç 15 Aralık’a kadar güvenlik personelimiz okullarda görevlerine başlamış olacaklar. 20 Haziran 2025 tarihi itibariyle de görevleri tamamlanacak. Okullarımızın güvenliğini çok önemsiyoruz. En önemli paydaşlarımızdan birisi olan Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile daha birçok çalışmayı inşallah önümüzdeki sene itibariyle başlatmış olacağız. Bu protokolün başta şehrimiz olmak üzere, ortaöğretim okullarındaki öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz”

Çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ise, “Okullarımıza sağlanan bu önemli katkıdan dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler de okullarımızın güvenliğini, düzenini ve estetiğini çok önemsiyoruz. Bu çalışmanın da okullarımıza ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu ortak paydada buluştuğumuz için Başkanımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.