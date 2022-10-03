Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime desteği her alanda devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan atölyede görevli personeller, gelen talepler doğrultusunda okullarda boya ve diğer tadilat çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Eğitimde fırsat eşitliği yaratma adına, dezavantajı bölgelerde LGS ve YKS kurs merkezleri açan, ilkokula yeni başlayan çocuklara içerisinde kırtasiye malzemelerinin de bulunduğu çantalar armağan eden, kreşlerden okul sütü projesine kadar onlarca çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı okul ortamı için de destek faaliyetlerini yürütüyor.

Okul idarelerinden gelen talepler üzerine Büyükşehir ekipleri; dış sıva tamiri ve dış cephe boyama işleminden sınıfların boyanmasına, dam izolasyon malzemesi dökümünden demir şebekelerin bakıma alınmasına kadar birçok noktada tadilat işlemi uyguluyor. Okullardaki tadilat çalışmaları kapsamında ihtiyaç durumuna göre yemekhane ve sınıf boyama, koridor veya öğretmenler odasının boyanması işlemi de yerine getiriliyor. Bazı okullarda yağmur suyu gider hatlarının yarattığı sıkıntılar da, MESKİ ekipleri tarafından anında gideriliyor.

Birçok eğitim yuvasında tadilat çalışması

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus’ta bulunan Şehitishak İlkokulu, Emine Boro Ortaokulu, Şehit Cemre Salih Gözen İlkokulu, Kargılı Şehit Mustafa Asım Uslu İlk ve Ortaokulu, Eczacı Umut Özkul Anaokulu, Atalar Ortaokulu, Akgedik İlk ve Ortaokulu ile daha birçok eğitim yuvasında tadilat çalışmalarını tamamladı.