Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Özgün Taban okulların açılması ve sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte artan hastalıklara karşı çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenleri anlattı.

Okulların açılması ve sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte okul çağındaki çocuklar için enfeksiyon risklerinin arttığını ve ailelerin kafasında çocuklarının bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılması gerektiği konusunda soru işaretleri oluştuğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Özgün Taban; “Sağlıklı bir çocuk yılda 6-8 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebilir. Bu sayı okula başladıkları ilk 1-2 yıl içinde 10-12’ye kadar çıkabilir. Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları yüzde 70-90 oranında virüslere bağlı olarak gelişir. Bu enfeksiyonların tedavisinde antibiyotik kullanılmasına gerek yoktur. Bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü olursa enfeksiyon hastalıklara karşıda o kadar güçlü oluruz” dedi ve bu dönemde çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için basit ama etkili olan yöntemleri sıraladı.

“Hastalıklardan korunmanın en önemli yollarından birisi hijyendir”

Kış hastalıkların korunmanın en önemli yollarından biri kişisel hijyen olduğunu ve çocukların en az 20 saniye sabun ve su ile ellerinin yıkaması gerektiğini vurgulayan Uz. Dr. Taban, “Kış hastalıklarından korunmanın en önemli yollarından biri kişisel hijyen kurallarına dikkat etmektir. El yıkamak okula başlayan çocukların hastalıklara karşı korunmasında basit ama etkili bir yöntemdir. Çocuklara en az 20 saniye sabun ve su ile ellerini yıkaması gerektiği öğretilmelidir. Öksürme ve hapşırma sonrası ellerin yıkanması, kişisel eşyaların diğer çocuklarla paylaşılmaması konusunda çocuklar uyarılmalıdır” dedi.

“Çocuklar için A,C ve D vitaminleri bağışıklık sistemi için önemli rol oynamaktadır”

Uz. Dr. Taban, düzenli ve dengeli beslenerek ve yeterli miktarda su içilmesi bağışıklık sistemini destek olacağını vurguladı. Ayrıca çocuklarda bağışıklık sistemini desteklemek için A,C ve D vitaminlerin önemli rol oynadığını belirten Taban, “Protein, karbonhidrat ve yağ içeriği dengeli ayrıca vitaminlerden zengin meyve ve sebze tüketimi sağlanmalıdır. Meyve ve sebzeler çocukların bağışıklık sistemlerini doğal yollarla güçlendirmeye destek olur. Şeker ve işlenmiş gıdalardan kaçınılması ve yeterli miktarda su içilmesi bağışıklık sisteminin sağlığını korumak için önemlidir. Çocukların bağışıklık sistemini desteklemek için A,C ve D vitaminleri önemli rol oynamaktadır. Özellikle D vitamini bağışıklık sisteminin çalışması için gereklidir. D vitamini eksikliğinde bağışıklık sisteminin çalışması bozulur ve enfeksiyonlara karşı yatkınlık artar. D vitamini ihtiyacı yaşa ve kişiye göre değişkenlik gösterir. Bebeklik döneminde D vitamini eksikliğinin önlenmesi için bütün yeni doğanlara beslenme biçimine bakılmaksızın yaşamın ilk gününden itibaren günde 400 ünite D vitamini ağızdan verilmelidir. Bir yaşından sonraki dönem için D vitamini ihtiyacı günde 600 ünite olarak belirlenmiştir. D vitamini eksikliği düşünülen durumlarda çocuk hekimi tarafından laboratuar değerlendirilmesi yapılmalı ve D vitamini kullanımına engel durum yoksa eksiklik varsa yerine koyma tedavisi normal düzeyde ise idame tedavisi kış dönemi boyunca uygulanmalıdır” şeklinde konuştu.

“Egzersiz, yeterli ve düzenli uyku çocukların bağışıklık sistemini güçlendirir”

Egzersiz, yeterli ve kaliteli uykular çocukların bağışıklık siteminin güçlendirdiğini belirtirken okullarda uyum sağlama konusunda stres ve endişe gibi durumlarda ise aktiviteler ve önemler de çocukların bağışıklık gelişimi için önemli olduğunu dile getiren Taban, “Düzenli egzersiz çocukların bağışıklık sistemini güçlendirir. Çocuklar yaşına uygun sporları yapması için yönlendirilmelidir. Uyku bağışıklık sistemini olumlu yönde etkileyen önemli bir faktördür. Yeterli ve kaliteli uyku bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için çocuklara düzenli uyku alışkanlığı kazandırmak önemlidir. Kaliteli bir uyku için uyku saatinden en az bir saat öncesinde bilgisayar, telefon gibi uyaranlar kapatılmalıdır. Okul ortamına uyum sağlama süreci çocuklarda stres ve endişe seviyesini arttırabilir. Bu gibi durumlarda stres azaltıcı aktiviteler ve önlemler çocuklarda bağışıklığın gelişimi için önemlidir” diye konuştu.