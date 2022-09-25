Diyarbakır’da 2022-2023 eğitim-öğretim yılının geçtiğimiz haftalarda başlamasıyla 19 milyon öğrenci ders başı yaptı. Kentte okulların açılmasına rağmen çocuklar girilmesi yasak olan tarihi Anzele suyuna girmekten vazgeçmedi.

Diyarbakır’da 2022-2023 eğitim-öğretim yılının geçtiğimiz haftalarda başlamasıyla 19 milyon öğrenci ders başı yaptı. Kentte okulların açılmasına rağmen çocuklar girilmesi yasak olan tarihi Anzele suyuna girmekten vazgeçmedi.

Diyarbakır’da okulların açılmasıyla hafta sonunu fırsat bilen çocuklar tarihi Anzele suyuna girdi. Girilmesi yasak olan suda çocuklar, kentte yavaş yavaş etkisini gösteren soğuk havaya aldırış etmeden yüzdü. Hafta sonu tatili olduğu için yüzmeye geldiğini söyleyen 7’nci sınıf öğrencisi Mehmet Çevik, Diyarbakır sıcaklıklarının ruhuna işlediğini söyledi. Çevik, “Okullar açıldı, yine de hafta sonu buraya gelip yüzüyoruz. Havalar son günlerde soğuk olsa bile Diyarbakır sıcaklıkları ruhumuza işlemiş. Bundan dolayı bunalıyoruz. Ekim ayının ortalarına kadar yüzmeye devam ederiz” dedi.

Baba Ramazan Çevik de, “Çocuğum ve yeğenimi buraya getirdim. Hava sıcaklıkları biraz düşse de çocuklar suya girelim dedi. Buraya alıştıkları için suya girmeyi seviyorlar. Aynı zamanda hafta sonu okulların tatil olmasından dolayı çocukları vakit geçirmek için buraya getirdim” diye konuştu.