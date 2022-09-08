Kocaeli’de bir fizik öğretmeni, okulların açılmasına 4 gün kala geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Kocaeli’de bir fizik öğretmeni, okulların açılmasına 4 gün kala geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki fizik öğretmeni Osman Serdar Aslangöz, dün gece saatlerinde fenalaşması neticesinde ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı muayene Aslangöz’ün beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakıma alınan fizik öğretmeni Aslangöz, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti.

29 yıldır öğretmenlik yapan Osman Serdar Aslangöz yarın öğrencileri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.