Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Soner Sarmaşık, okulların açılması ile birlikte enfeksiyonlarla çok sık karşılaşılmasının sebebinin, çocukların kalabalık şekilde bir arada bulunması ve kapalı ortamlarda hastalığın birbirlerine kolayca bulaşması olduğunu açıkladı.

Acıbadem Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Soner Sarmaşık, okullarda artan enfeksiyon hastalıkları hakkında bilgi verirken, korunmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Dr. Mehmet Soner Sarmaşık, ”Okulların açılması ile birlikte enfeksiyonlarla çok sık karşılaşmaya başladık. Bu artıştaki en büyük etken, çocukların okullarda kalabalık şekilde bir arada bulunması. Kapalı ortamlarda hastalığı birbirlerine kolayca bulaştırabiliyorlar. Aynı zamanda kendilerine bulaşmış hastalık etkenini eve de taşıyorlar. Grip, nezle gibi solunum yolu enfeksiyonların en sık havadan ve yüzeyden bulaşıyor. Hasta birinin öksürmesi ya da hapşırmasıyla havaya karışan mikroplar, diğer çocukların bunları solumasıyla bulaşıyor. Aynı zamanda bu hapşırık ve öksürükle dışarı çıkan mikroplar, duvar, masa gibi yüzeylere, oradan ellere, el yoluyla da ağız, burun gibi doğal boşluklardan vücudumuza girerek hastalanmamızı sağlıyor” dedi.

Hastalanan çocuğun özellikle aktif bulaştırıcı dönemde okula gönderilmemesi gerektiğini belirten Dr. Sarmaşık, hasta çocuğun evde kalmasının diğer çocukların hastalıktan korunmasında önemli bir etken söyledi. Okulların açılması ile birlikte; boğaz, kulak, akciğer, bağırsak enfeksiyonları ya da bronşit gibi birçok hastalık tablosuyla karşılaştıklarını kaydeden Dr. Sarmaşık, güçlü bağışıklık sistemi olan çocukların hastalanmadığına ya da hastalansa da hafif geçirdiğine dikkat çekerek şu bilgileri verdi; “Bağışıklığının güçlü olması çok önemli. Zira, mikroplarla bağışıklık sistemimiz savaşıyor. Ne kadar güçlü olursa, o kadar iyi. Ama bağışıklık sistemi birkaç günde ziplenmiş gibi güçlenmez. Düzenli uyku, sağlıklı beslenme, hareketli yaşam gibi kuralları hayata geçirmeli; bunlar çocuğun yaşına ve özelliklerine uygun şekilde yapılmalı. Anneler bağışıklığı güçlensin diye çocuklarına vitamin içiriyorlar. Oysa vitaminler rast gele içirilmemeli, zira bazı vitaminler yarardan çok zarar veriyor. O nedenle vitamin kullanmalı mı, hangi tip vitamine ihtiyacı var sorularının yanıtları için mutlaka bir uzmana başmalılar.”

“Kalın kıyafetler değil, ince ve kat kat giydirin”

Annelerin çocuklarını korumak için bazen yanlış da yapabildiklerin belirten Dr. Sarmaşık, “Çocuğu giydirme bu yanlışlardan biri. Anneler çocukları üşür endişesiyle kalın giydiriyorlar. Oysa sonbaharda gün içinde sıcaklık çok değişiyor. O nedenle bu mevsimde ince ama kat kat giydirilmesi, çocuğun sıcakladığında giysilerini çıkarabilmesini sağlıyor. Böylece dış ortam ile vücut arasındaki sıcaklık farkı eşitleniyor. Aksi durumda çocuk terliyor” şeklinde konuştu.

“Ellerini sık sık yıkamalı”

Enfeksiyon etkenlerinin hava kadar el teması yoluyla da geçtiğini hatırlatan Dr. Soner Sarmaşık, çocukların el yıkamayı bir alışkanlık haline getirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Anne babalar, çocuklarına el yıkamayı sevdirerek öğretmeli. Yalnızca evde değil, okulda da sık sık ellerini yıkamalı. Ayrıca yıkarken geçiştirme şeklinde değil, yeterli su ve sabun kullanmayı öğretmek lazım” dedi.