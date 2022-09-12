Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 3,5 ay önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede 105 gündür süren yaşam mücadelesini kaybeden beden eğitimi öğretmeni Mahmut Çay için 28 yıldır mesai yaptığı lisede cenaze töreni düzenlendi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 3,5 ay önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede 105 gündür süren yaşam mücadelesini kaybeden beden eğitimi öğretmeni Mahmut Çay için 28 yıldır mesai yaptığı lisede cenaze töreni düzenlendi.

Kaza, 28 Mayıs 2022 tarihinde Beyşehir-Seydişehir Karayolunun 2. kilometresindeki çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus T. yönetimindeki 42 AKS 906 plakalı minibüs, Beyşehir’den Seydişehir istikametine seyir halinde iken çevre yolundan kavşağa giriş yapmak isteyen Mert Çay idaresindeki 42 BDD 62 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle refüje savrulan otomobildeki sürücü ile yanındaki babası Mahmut Çay araç içerisinde sıkıştı. Yaralanan baba ve oğlu kaza yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba ve oğlu burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikelerinin bulunması sebebiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Beden eğitimi öğretmeni Çay’ın oğlu sürücü Mert Çay bir süre sonra iyileşerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Yoğun bakım ünitesinde uzun süredir tedavi gören Mahmut Çay, iki gün önce tekrar nakledildiği Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kazadan 105 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Öğretmene görev yaptığı okulda acı veda

Beyşehir İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınan Çay’ın naaşı, cenaze nakil aracıyla görev yaptığı Ali Akkanat Anadolu Lisesi’nin bahçesine getirildi. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk burada yaptığı konuşmada, 2022-2023 yılına beden eğitimi öğretmeni olan Mahmut Çay’ın vefatı nedeniyle eğitim camiası olarak çok buruk başladıklarını belirterek, “Gerçekten üzüntümüz tarif edilemez. Beyşehir’de birçok cenazeye katılanlar, katılamayıp bizleri arayan birçok öğrencisi, meslektaşı var. 28 yıl önce Beyşehir’de ilk defa atanıp ve bu 28 yıl boyunca burada çalışarak Beyşehirli hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize hem sporu sevdirmiş, hem de çok sporcu yetiştirmiştir. Yüzme bilen bir öğrenci varsa Mahmut hocamın eseridir, bugün yaklaşık 500 öğrenci jimnastik yapıyorsa bu Mahmut hocanın eseridir. Spor yapan kim varsa emeği olduğunu düşünüyorum. Kısacası Beyşehir’imizde çok güzel bir iz bırakmıştır. Camiamızın, ilçemizin, hepimizin başı sağ olsun. Sadece sporcu kimliği değil aynı zamanda, siyasetçi, kamuda savcı, hakim, öğretmen birçok alanda yetiştirdiği öğrencileri vardı” diye konuştu.

28 yıl görev yaptığı okula bu kez cenazesi geldi

Yeni eğitim yılının başladığı ilk günde uzun yıllardır görev yaptığı okulun bahçesine bu kez tabut içerisinde gelen Mahmut Çay için aynı okulda ve ilçede görev yapan meslektaşları da büyük üzüntü yaşadı. Aynı okulda öğretmen olarak görev yapan meslektaşı Özgür Özdemir, “Ben Beyşehir’e geldiğimden beri tanıdığım, ‘bedenci’ denilince Beyşehir’de ilk akla gelen Mahmut Çay’dı. Çok güçlü, kuvvetli bir insandı. Fakat bu gücün altında çok yufka ve candan bir kalbi vardı. Herkesin yardımına koşardı. Beyşehir’e çok büyük emekler verdi. Beyşehir’de kim yüzmeyi biliyorsa, kesinlikle Mahmut Çay’ın onda emeği vardır. Çok sayılan, saygıdeğer bir arkadaşımızdı. Biz de son 15 yıldır aynı okulda çalışıyoruz. Kendisi 28 yıldır bu okulda görev yapıyordu. Hastalığı sürecinde de en yakın takip edenlerden biriyim. En sonunda Beyşehir’e geldiğinde de biz karşıladık. Odasına yerleştirdik, ölmeden 3 saat önce de ziyaretine gitmiştim. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

Meslektaşları gözyaşı döktü

Konuşma sonrasında okul bahçesinde Mahmut Çay için kılınan namazın ardından dualar edildi. Mahmut Çay’ın kızı Ezgi Çay’ın koşarak tabutunun yanına gelip, "Götürmeyin lütfen" sözleriyle babasının tabutundan tutması okul bahçesinde duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. Aynı kazada yaralandıktan bir süre sonra iyileşip hastaneden taburcu edilen oğlu lise öğrencisi Mert Çay da cenaze namazına katılanlarla birlikte saf tuttu. Tabutun omuzlarda taşınıp cenaze nakil aracına alındığı esnada ise meslektaşları gözyaşlarını tutamadı. Mahmut Çay’ı taşıyan cenaze nakil aracı, daha sonra doğum yeri olan Mersin’in Anamur ilçesine gitmek üzere okuldan hareket etti. Cenaze törenine, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, şube ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar, aile fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.