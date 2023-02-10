Kahramanmaraş ve 10 ilde meydana gelen depremler sonrasında bölgede yaraların sarılması için Balıkesir’in Edremit ilçesinde meslek lisesi öğrencileri de okullarında ekmek üretip kumanya hazırlayarak, deprem bölgesine gönderiyor.

Kahramanmaraş ve 10 ilde meydana gelen depremler sonrasında bölgede yaraların sarılması için Balıkesir’in Edremit ilçesinde meslek lisesi öğrencileri de okullarında ekmek üretip kumanya hazırlayarak, deprem bölgesine gönderiyor.

Tüm yurt genelinde okullar tatil edilirken deprem bölgesinde ihtiyaçların karşılanması için okullarına geri dönen Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri ile birlikte okulun mutfağında ekmek üretimi ve kumanya hazırlığı yapıyorlar.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Sadet Pehlivan, “Grubumuzda depremzede vatandaşlarımız ekmek, poğaça, kahvaltılık kumanya paketleme işlemleri yapıyoruz. Aynı zamanda yardım toplama, yardımları paketleme ve kolileme işlemlerini yapıyoruz. Bu işlemleri bütün okul öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ortaklaşa el birliği ile yapıyoruz. Herkes çok yardımcı olmak istiyor. Burada çalışmak isteyen öğrencilerimizden, velilerimizden talep geliyor” dedi.

Tatil olmasına rağmen okullara koşan öğrencilerden biri olan Yiyecek, İçecek ve Gıda Bölümü Öğrencisi Deniz Eybek, “Depremzede arkadaşlarımıza elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Kumanyalar yapıyoruz. Ekmekler yapıyoruz. Bir an önce kurtulmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Yiyecek, İçecek ve Gıda Bölümü Öğrencisi Betül Özdemir de, “Poğaça yapıyorum. Paketleme yapıyoruz. Yardım etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyoruz” dedi.