Ordu’nun Ünye ilçesi Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunda okuyan otizmli öğrencilerin aileleri, okul idaresi tarafından yapılan girişimlerle açılan el sanatları kursları sayesinde hem el becerilerini geliştiriyor, hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Ünye Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunda bulunan 49 özel öğrencilerinin ailelerine yönelik, Okul Müdürü Melek Ergöz’ün girişimleriyle Mili Eğitim Bakanlığına iletilen taleple beraber okulun bir sınıfı el sanatları atölyesine çevrildi. Yapılan girişimler sonucunda Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezinden görevlendirilen el sanatları öğretmenleri tarafından annelere yönelik el sanatları kursu verilmeye başlandı. Özellikle annelerin ev ekonomisine katkı ve onların el becerilerini kazanması amacıyla yapılan kursta, tablo, takı, namaz tespihleri, tuval, süs eşyaları, ahşap boyama, taş tozlardan biblolar ve ev aksesuarları gibi ürünlerin üretilmesi sağlanıyor.

“Burada öğrenilen her şey bir meslek kapısı oldu”

Ünye Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunda açılan özel öğrencilerin ailelerinin öğrendiği her bir kursun bir meslek kapısı olduğunu ifade eden Ünye Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Öğretmeni Lalegül Erkalma, “İlk önce annelerimizle birlikte dekoratif tasarımlardan başladık. Daha sonra ahşap boyama, taş tozlardan biblolar, ev aksesuarları olarak ürünler ürettik. Şimdi istek ve sipariş üzerine takı tasarımları üretmeye başladık. Çünkü bu el sanatlarına daha çok talep gelmeye başladı ve burada öğrenilen her şey bir meslek kapısı oldu diyebilirim. Tabi bunun öncesinde okul müdürümüz velilerimiz için boş vakitlerinin değerlendirilmesi amacıyla onlara özel açılan kurslarla evlerinde birer kazanç haline gelecek el sanatlarının öğretilmesi hedeflendi. Okul müdürümüzün Milli Eğitim Bakanlığı’na sunduğu taleple beraber bende öğretmen olarak burada açılan kursa velilerimizle beraber öğretici olarak başladım” dedi.

“Burada hem rehabilite oluyoruz hem de ev ekonomimize katkı sağlıyoruz”

Açılan kurs sayesinde çocuğunu sınıfına teslim ettikten sonra öğreticiler sayesinde birer meslek kazanarak ev ekonomisine katkı sağladıklarını ifade eden İlknur Bakar, “Burada olmaktan son derece mutluyum. Çocuklarımız sınıflarında eğitimlerini görürken, bizlerde burada anneler olarak öğrendiğimiz el sanatları sayesinde hem rehabilite oluyoruz hem de ev ekonomimize katkı sağlıyoruz. Günün yarısından fazla burada geçiriyoruz. Burada bütün anneler olarak birbirimizi anlıyoruz. Burada tablolar, takılar, namaz tespihleri, tuvaller ve süs eşyaları yapıyoruz. Bizim kendi gurubumuza taptıklarımızı atarak satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Benim oğlum otizmli ve ben çocuğumla çok şanslıyım. Onunla beraber aynı okulda olmak bizleri de mutlu ediyor. Otizmli çocuğun annesi olmaktan bizler mutluyuz ve farkındalık olarak bizlerinde birer anne olduğumuzu kimsenin unutmamasını istiyoruz” diye konuştu.