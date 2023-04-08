Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in katılımıyla "Bir Sınıf Bir Koli" projesi kapsamında okullarda öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ve depremzede ailelere yönelik başlatılan yardım kampanyasında toplanan ilk yardım kolileri Kızılay’a teslim edildi.

Ağrı Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi iş birliğiyle yürütülen ve bu yılda devam edecek olan "Bir Sınıf Bir Koli" projesi kapsamında il genelindeki okullarda öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ve depremzede ailelere yönelik başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

75. Yıl Ortaokulunu ziyaret ederek yardım kampanyası hakkında okul müdürü Sedat Aslankılıç’tan bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il genelindeki tüm okullarda yardım kampanyasının devam edildiğini ve Ramazan ayı sonuna kadar hedeflenen 5 bin yardım kolilerini Kızılay’a teslim edeceklerini söyledi. İlk etapta 2 bin yardım kolisinin Kızılay’a teslim edildiğini belirten Kökrek, yardım kampanyasına destek veren okul idarecilerine, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve Kızılay ekibine teşekkür etti. Daha sonra okulda toplanan yardım kolileri Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı’ya teslim edildi. Okullarda öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından toplanan yardım kolileri Kahramanmaraş’a gönderilmek üzere tırlara yüklenerek yola çıktı.