Geçtiğimiz günlerde coşkulu bir törenle açılan ve Bayburt’a kazandırılan Dede Korkut Şehir Müzesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken okullar belli bir planlama dâhilinde müze ziyaretlerine başladı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in de katıldığı ziyaretlerde Fen Lisesi öğrencilerine müze hakkında bilgiler verildi.

Bayburt’un tarihi ve kültürel mirasının sergilendiği ve bünyesinde tarihi eserler, geleneksel el sanatları, arkeolojik buluntular, doğal güzelliklerle dijital unsurları barındıran yeni şehir müzesi öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Fen Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Dede Korkut Şehir Müzesini gezerek hatıra fotoğrafı çekildi.