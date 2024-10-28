Kitapseverlerin yoğun katılımıyla 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı devam ediyor. Birçok yazarın konuk olduğu fuarda, yazarlar okurlarıyla buluşuyor, okurlar ise sevdikleri yazarlarla bir araya gelme imkânı buluyorlar.

Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın büyük bir organizasyonla gerçekleştiğini belirten yazarlar, kendilerine sunulan imkânlardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Ayrıca fuara büyük bir katılımın olduğunu da ifade eden yazarlar, bu durumdan memnun olduklarını söylediler. Orduzu Pınarbaşı Fuar alanında bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde düzenlenen kitap fuarı söyleşiler, paneller, imza etkinlikleri, yazar- öğrenci buluşmaları, yazar-okur buluşmaları gibi birçok kültürel etkinliklerle 3 Kasım Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.

“Başkan Er’e böylesine güzel bir fuarı tertiplemesinden dolayı teşekkür ediyorum”

Malatya Anadolu ve Kitap Fuarı’nın kapsamlı ve özenli bir şekilde yapıldığının altını çizen Yazar Mehmet Rakipoğlu, “10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’na yoğun bir ilgi olduğunu görüyorum. Özellikle gençler, romanlara çok ilgi gösteriyor. Fuardaki bütün stantları gezdim. Gerçekten çok çeşitlilik var. Akademik, roman, şiir, çocuk kitapları gibi birçok çeşitten kitaplar var. Dolayısıyla bu açıdan bile bakılırsa fuarın başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, 6 Şubat depremlerinden sonra yapıldı ve deprem sonrasında böyle bir fuarın hayata geçirilmesi de çok önemli; çünkü insanların bir anlamda nefes almasını, teneffüs etmesini sağlayacak. Ayrıca kitap fuarı, Türkiye’nin dört bir yanından yazarların gelmesi ve yazarların okurlarıyla buluşmasına da çok güzel bir atmosfer sağlıyor. Kitap fuarında biz yazarlar için de güzel fırsatlar oluyor. Örneğin burada birçok yazar arkadaşımla tanışma imkânı buldum. Sadece bu da değil, yaklaşık 100’e yakın da kitap aldım. Alacağım bazı kitaplar da stantlarda tükenmişti bu da kitap fuarına olan yoğun ilginin bir göstergesidir. Ayrıca burası toplumun her kesiminden insanı bir arada topluyor, dolayısıyla çok güzel bir ortam oluşuyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve çalışma arkadaşlarının böylesine güzel bir fuarı tertiplemesinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Kitap fuarı çok büyük bir emekle hazırlanmış”

Kitap fuarında okurlarıyla buluşan ve söyleşi de gerçekleştiren yazar Peren Birsaygılı Mut ise, “Malatya’da bulunmaktan çok mutluyum. Depremden sonra ilk kez kitap fuarı düzenleniyor ve bunun için Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Kitap fuarı çok büyük bir emekle hazırlanmış, emeği geçen herkese teşekkür ederim. 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nda Filistin ile alakalı konuştuk. Hepimizin de bildiği gibi 7 Ekim 2023 yılından beri büyük bir soykırıma şahitlik ediyoruz. Tabii bu durum 7 Ekim’de başlamadı. 5, 10 sene önce de başlamadı. Filistin’de 100 sene önceden bugüne süre gelen bir zulüm var. Kitap fuarında da 100 seneden beri yaşanan zulümleri konuşacağız. Sadece ben değil, alanında uzman birçok kıymetli hocalarımız var. O nedenle böylesine anlamlı bir günde bizleri bir araya getirdikleri için Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Fuarı uzun uzun gezme imkânı buldum, çok önemli yazarlar ve kitaplar var. Zulümden bahsettik, kitap okumak ve kitap okumayı yaygınlaştırmak zulme karşı direnmenin en önemli yoludur. Bir de fuarda çok sayıda genç gördüm. Gençlerimizin bu denli kitaplara yönlenmesi de çok kıymetli çünkü bizim en büyük gücümüz bilgidir” diye konuştu.