Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken Bayburt’taki okullarda sene sonu resim sergileri açılmaya başlandı. Sezonun ilk resim sergisi, köy okullarından Milli Eğitim Vakfı Konursu İmam Hatip Ortaokulunda açıldı. Serginin yanı sıra depremzedeler için düzenlenen hayır panayırı da büyük ilgi gördü.

Milli Eğitim Vakfı Konursu İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan resim sergisi, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Güven, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla açıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Güven sergide yer alan karakalem, pastel boya, yağlı boya ve kuru boya çalışmalarını inceledi. Sergideki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi açılışından sonra depremzedeler için düzenlenen hayır panayırı ziyaret edildi. Elde edilen gelir ise depremzede çocuklar için kullanılacak.