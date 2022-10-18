Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, okullarda gerçekleştirdiği tatbikatlara devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, okullarda gerçekleştirdiği tatbikatlara devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yangın ve yaşanabilecek afetlere karşı bilinçlenmesi için çeşitli okullarda tatbikatları sürdürüyor. Son olarak, Polis Amca İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen tatbikatta öğrencilere yangının çıkış sebebi, yangına müdahale, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangından kaçış yöntemleri, yangın merdiveninin kullanım şekli gibi konularında teknik bilgiler veren itfaiye müdürlüğü ekipleri, son olarak okul bahçelerinde ateş yakarak öğrencilerin yangına nasıl müdahale etmelerini uygulamalı olarak gösterdi. Öğrenciler ve okul yönetimi ise itfaiyecilere katkılarından dolayı teşekkür etti.