Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından depremden etkilenen vatandaşlar için günde 10 bin ekmek üretimi yapılıyor. Depremden etkilenen vatandaşlar için bütün Türkiye’de olduğu gibi Zonguldak’ın kalbi de afet bölgelerinde atıyor.

Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından depremden etkilenen vatandaşlar için günde 10 bin ekmek üretimi yapılıyor. Depremden etkilenen vatandaşlar için bütün Türkiye’de olduğu gibi Zonguldak’ın kalbi de afet bölgelerinde atıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, “Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz deprem bölgesindeki depremden etkilenen vatandaşlarımız için ekmek üretimine başladı. Günlük olarak okul personeli ve öğrencilerimizden oluşan ekiple günde 10 bin roll ekmek üreterek deprem bölgesindeki illerimize göndermeye başladık. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden hemen sonra başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyon ekiplerimizi oluşturduk, ekiplerimiz ekmek üretimi ile birlikte diğer yardımları da organize ederek deprem bölgesindeki illerimize sevkiyatını sağlamaya başladı. Gün birlik olma zamanı. Yaralarımızı birlikte saracağız. Bu zorlu günleri millet olarak el birliği ile aşacağız. Bu vesile bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.