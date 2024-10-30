DÜZCE (İHA) – Düzce’de okullarda ki temizlik denetimleri İş Sağlığı ve Güvenliği birimi ekiplerince devam ediyor.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda ki denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Müdürlüğe bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ekipleri Şehit Ertuğrul Tuğra Kavun İlkokulu’nda, Paşaormanı İlkokulu’nda ve Uzunmustafa İlkokulu’nda hijyen, temizlik politikalarını tek tek inceledi. Okulum temiz belgesi tetkiklerini de yapan ekipler, okulların temizliğini titizlikle kontrol ederek herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşmadı.