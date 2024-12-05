Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ’Okullarda Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı ile Su Verimliliği’ konularında, farkındalık eğitimleri verilmeye devam ediyor.

Okullardaki gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek amacıyla kontrol görevlileri tarafından, Kırkpınar İlkokulu ve Ortaokulu, Sancaktepe İlkokulu, Sancaktepe İmam Hatip Ortaokulu, TOBB Örence İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine ’Okullarda Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı ile Su Verimliliği’ konularında, farkındalık eğitimi verildi.

Geleceğin güvencesi olan çocuklara, su israfının önlenmesi noktasında önemli bilgiler aktarılarak, gıda kayıplarının önüne ne şekilde geçileceği anlatıldı. Eğitimler, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasıyla son buldu.