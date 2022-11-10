Çayırova Belediyesi, Mobil Atık Getirme ve Eğitim Merkezi aracı ile okulların bahçesinde eğitimler düzenleyerek, öğrencileri sıfır atık konusunda bilgilendiriyor.

Çayırova Belediyesi, Mobil Atık Getirme ve Eğitim Merkezi aracı ile okulların bahçesinde eğitimler düzenleyerek, öğrencileri sıfır atık konusunda bilgilendiriyor.

Kocaeli’de sıfır atık belgesi alan ilk ilçe belediyesi olan Çayırova Belediyesi, sıfır atık ve çevre bilinci oluşturmaya yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Çayırova Belediyesi Mobil Atık Getirme ve Eğitim Merkezi aracı okul okul gezerek, öğrencilere sıfır atık eğitimi veriyor. Tema Vakfı ile iş birliği yapan Çayırova Belediyesi sıfır atık ekipleri, sıfır atık ve çevre bilincini küçük yaşlarda öğrencilere aşılamak için mobil eğitim aracında video ve animasyon izlettiriyor. Öğrencilerin merak ettiği soruların da cevaplandığı eğitimde, sıfır atık projesinin önemi ve bu konuda yapılması gereken davranış biçimleri öğrencilere anlatılıyor. Eğitimlere katılan öğrenciler, içinde müze ve sıfır atık ürünleri ve sahaf bölümünün yer aldığı otobüsü gezerek, yetkililerden bilgi alıyor.