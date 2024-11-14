DÜZCE(İHA) –Düzce Sağlık Müdürlüğünü bağlı ekipler okullarda öğrencilere tek kaynağı insan olan organ bağışının önemini anlatarak farkındalığı arttırıyor.

Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullarda organ bağışına dikkati çekmek, öğrencileri bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla programı düzenledi. Organ ve Doku Nakli İl Koordinatörlüğünce düzenlenen programda Bahçelievler Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli Dr. İsmet Can Arman ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Sağlık Memuru Mustafa Doğan tarafından eğitim verildi. Verilen eğitimde öğrencilere; organ nakli, organ bağışı çeşitleri, organ bağışının önemi, Türkiye’de organ bağışı ve organ bağışını etkileyen faktörler hakkında bilgiler aktardılar öğrencilerden gelen soruları cevaplandırıldılar.