Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okullarda koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirler görüşüldü.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okullarda koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirler görüşüldü.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlangıcında çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik, işbirliği protokolünde okullar ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesinin sağlanması amacıyla Gölpazarı Öğretmen Evi’nde toplantı yapıldı. İlçe Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan başkanlığındaki toplantıya belediye, jandarma, emniyet milli eğitim müdürlüğü ve tüm okul müdürleri katıldı. Toplantıda okulların eğitim öğretime hazırlık çalışmaları ile okulların daha güvenli hale getirilmesi çalışmaları ve alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar gözden geçirildi. Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan okulların yeni eğitim öğretim yılında çocukların ve okulların her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında yanlarında olacaklarını belirtti. Gölpazarı İlçesinde eğitim öğretim ortamlarının yeterli ve eğitime hazır olduğu tespit edildi.