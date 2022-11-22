Milli Eğitim Bakanlığı ile Kızılay, tarihi iş birliği protokolleri imzaladı. İmzalanan iki protokole göre, okullardaki Kızılay kolları yeniden canlandırılacak, her okulda Kızılay ile ilişkilerin yürütülmesi için bir öğretmen görevlendirilecek. Öğretmenlere, Kızılay tarafından ilk yardım ve afetlerde doğru davranışlar eğitimi verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kızılay, tarihi iş birliği protokolleri imzaladı. İmzalanan iki protokole göre, okullardaki Kızılay kolları yeniden canlandırılacak, her okulda Kızılay ile ilişkilerin yürütülmesi için bir öğretmen görevlendirilecek. Öğretmenlere, Kızılay tarafından ilk yardım ve afetlerde doğru davranışlar eğitimi verilecek.

Kızılay’ın yeni nesillerle bağının güçlendirilmesini amaçlayan tarihi iki protokolü, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer adına Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil ile Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan imzaladı. Kızılay Genel Merkezinde imzalanan protokollere göre iki kurumun iş birliği yeni bir aşamaya geçti.

Kızılay kolu iyiliği öğretecek

Protokoller çerçevesinde okullarda iyiliği öğretecek Kızılay kulüpleri yeniden canlandırılacak, gönüllü danışman öğretmenlerle Kızılay faaliyetlerine öncülük edilecek, Kızılay Kadın ile birlikte okullarda Kızılay anneleri, annelik okulu ve okul aile birliklerinde Kızılay’ın yer alması gibi projeler ele alınacak. Aktif ve sağlıklı yaşam kültürünü ön plana çıkarabilmek adına "gonulluol.org"a yıl içerisinde en fazla kayıt gerçekleştiren bölgeler ödüllendirilecek. İmzalanan protokoller dahilinde okullarda ’Kızılay kitap köşesi’ çalışması hayata geçirilecek; öğretmenler, gönüllü ’afet ve kamp lideri yetiştirme’ programlarına katılacak, halk eğitim merkezleriyle koordineli olarak Kızılay Gönüllü Merkezlerinde kurs programları düzenlenecek ve ilk yardım eğitimleri verilecek.

“Kızılay ile birlikte farkındalıkları artırıyoruz”

Kızılay ile yürütülen nitelikli çalışmaları günümüze adapte ederek, birlikte organize etmek adına çok değerli iki protokol yapıldığını aktaran Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil, “Ülkemizin konumu itibarıyla afet, sağlık gibi farklı yönlerde tehditlere maruz kalıyoruz. Bu noktada eğitim camiası olarak 19,5 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmen, 57 bin okul, çalışanlarımız, velilerimiz ve okul çevremizle detaylı çalışmalar yürütüyoruz. Kızılay ile birlikte farkındalıkların artırılması, öğrenci, öğretmen ile veli eğitimlerimiz, okul çevrelerinde yapılabilecek birçok etkinlik noktasında daha önce olduğu gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca ilk yardım eğitimleri de devam ediyor. İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği birimimizle 81 ilde ilk yardım eğitimleri veriyoruz. Kızılay’ın da belgelendirme noktasında destekleri oluyor. Çalışmaların artarak devam edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

“130 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verdik”

Gönüllülüğün Kızılay’ın en kıymetli alanlarından bir tanesi olduğunu vurgulayan Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “2 milyon gönüllüye ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah desteklerinizle de bu sayıyı aşacağız. Gönüllülük bağlamında yaklaşık 90 yıl önce başlayan Kızılay kolu faaliyetlerinin okullarımızda tekrardan canlandırılması ve bizlerin yaptığı bu faaliyetin çocuklarımız tarafından da yapılması, hepsinin topluma yararlı bireyler haline gelerek, başkasını düşünmesi, diğergam olması için iyi bir fırsat. İlk yardım konusunda da hepimiz mutlaka bir olayla karşılaşmışızdır. Müdahale edenin nasıl ettiğini, kendimizin nasıl müdahale edemediğini mutlaka yaşamışızdır. Bu anlarda da Kızılay’ın vermiş olduğu ilk yardım eğitimlerinin öğretmenlerimiz tarafından sahiplenilmesi, yaygınlaştırılması önemlidir. Ki bu güne kadar yaklaşık 130 bin öğretmenimiz sertifikalandırılmıştır. Bunun daha da artırılması, toplumda herhangi bir olay olduğunda hemen müdahale yapılması ve kişinin hayatının kurtarılması ya da yanlış müdahaleyle zarar görmesinin önlenmesi gerçekten hem hepimizin mutlu olacağı hem de güzel işler oldu diyeceğimiz konulardır” diye konuştu.