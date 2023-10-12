Sivas Millî Eğitim Müdürü Necati Yener, İlçe Millî Eğitim Müdürleri ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden toplantı gerçekleştirdi.

Sivas Valiliği himayesinde Millî Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF ve MİRAS Projeleri kapsamında yürütülecek çalışmaların ele alındığı toplantıda, MEB Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği, ortak sınavlar ve okul güvenlik tedbirleri üzerinde de konuşuldu.

Millî Eğitim Müdürü Yener, Sivas’ın eğitimdeki başarısını artırmak için önemli proje ve çalışmalar planlandığının altını çizerek bu çalışmaların başarıya ulaşması için güçlü bir iradeye ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle, el ele gönül gönüle vererek, öğretmenlerin moral ve motivasyonunu en üst seviyeye çıkaracak bir eğitim iklimi oluşturmayı arzuladıklarını söyleyen Yener, "Öğretmenlerimizin gayret ve isteği olmadan hiçbir projeyi başarıya ulaştırmamız mümkün değil. Tüm idarecilerimiz ve öğretmenlerimizle bu süreci yürüteceğiz. Öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra, millî ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri için de gereken çalışmaları yapacağız." dedi.

Okul güvenliği konusuna da değinerek, bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesini isteyen Yener, "Çocuklarımız bizlere emanettir. Onların güvenli bir okul ortamında eğitim almaları için gereken tüm tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Çocuklarımızın sadece okul içinde değil okul dışında da hiçbir olumsuzluğa maruz kalmamaları için ne gerekiyor ise yapacağız. Özellikle okula gelen sivil vatandaşların giriş çıkışlarının kontrollü bir şekilde sağlanmasını çok önemsiyoruz. Gelen ziyaretçinin kimlik kaydı, hangi amaçla okula geldiği, kiminle görüşeceği gibi bilgilerin mutlaka ziyaretçi defterine işlenmesi gerekiyor. Okula ziyaretçi olarak ben de gelsem, aynı prosedürün uygulanmasını istiyoruz” diye konuştu.