Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce “Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" amacıyla öğrencilerine “Gıda Güvenliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı” konulu eğitimler verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce, Tarım ve Orman Bakanlığı 2018-2023 Stratejik Planı’nda yer alan “Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" amacıyla 14-15 Mart ve 5 Nisan 2023 tarihlerinde Avukat Mail Büyükerman, Milli Zafer ve Mustafa Kemal İlköğretim okullarında eğitim gören 3.ve 4. sınıf öğrencilerine “Gıda Güvenliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı” konulu eğitimler düzenlendi.

Eğitimler İl Müdürlüğü bünyesinde görevli konu uzmanları tarafından hazırlanarak ilgili birimlerde görevli Veteriner Hekim Dr. Hatice Olcay, Gıda Mühendisleri Zuhal Ünal Canbaz, Ece Dergi, Ayşe Özden, Müge Çimen ve Nilgün Sözen Sunar tarafından verildi. Toplam 935 öğrencinin katıldığı eğitimlerde çocukların bilinçli tüketici olmaları hedeflenmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" hedefi doğrultusunda 2018 yılından itibaren "Okullarda Gıda Güvenliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı" konularında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eğitimler düzenlenmekte.