Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çocukların okullarda daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda beslenmesi amacıyla, kantin ve yemekhanelerde çalışan personele yönelik “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği Eğitimi” verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çocukların okullarda daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda beslenmesi amacıyla, kantin ve yemekhanelerde çalışan personele yönelik “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği Eğitimi” verildi.

Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda eğitim; Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Gıda Mühendisi Zuhal Ünal Canbaz, Gıda Mühendisi Ece Dergi, Gıda Mühendisi Ayşe Özden, İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Hemşire Yıldız Şeker, Ebe Elvan Erer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Gülnur Barut, konuyla ilgili sunumlar yaptı. Düzenlenen programda; gıda işletmelerine ait özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda maddelerinin depolama ve muhafazası, gıdaların hazırlanması ve işlenmesi, kantin çalışanlarının uyması gereken hijyen kuralları, gıdalarda bulunması muhtemel tehlikeler, gıdanın bozulması ve bozulma sebepleri, gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler ile ilk yardım eğitimi konularında sunum yapıldı.

İlgili kurumlar tarafından onaylı katılım belgelerinin, eğitim alan 145 personele teslim edileceği öğrenildi.