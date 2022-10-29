Kayseri’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullarda coşkuyla kutlandı.

Kayseri’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullarda coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü, Kayseri’de coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde bayram coşkusu yaşanırken, kentteki her okulda da öğrencilerin düzenlediği etkinlikler ile cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü kutlandı. Melikgazi ilçesinde bulunan Malazgirt İlkokulu’nda minik öğrencilerin düzenlediği gösterilerde renkli görüntüler oluşturdu. Ellerindeki Türk bayrakları ile "Ay yıldızlı bayrağım" ve "Cumhuriyet" şarkısı söyleyen öğrenciler, coşkulu anlar yaşadı.

Programı okulun bahçesinde takip eden velilerde, çocuklarının heyecanına ortak oldu.